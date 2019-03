Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Löcknitz, LK VG

Löcknitz (ots)

Am 27.03.2019, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in 17321 Löcknitz an der Kreuzung Chausseestraße/ Friedrich-Engels-Straße ein Verkehrsunfall. Ein PKW befuhr die Chausseestraße in Richtung Bismark. Der zweite PKW kam aus Richtung Glasow und beabsichtigte an der Kreuzung weiter in Richtung Ernst-Thälmann-Straße zu fahren. Beide Fahrzeugführerinnen im Alter von 32 und 53 Jahren gaben an, bei "Grün" gefahren zu sein. Die 32-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Pasewalk gebracht. Ihr 3-jähriger Sohn, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von circa 15.000EUR. Die FFW Löcknitz kam wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ebenfalls zum Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Pasewalk oder unter der Telefonnummer: 03973/220-0.

