Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Geschäft in Chemnitz (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 18.02.19, 17:15 Uhr bis zum 19.02.19, ca. 08:30 Uhr wurde in der Ortschaft Chemnitz (LK MSE) in ein Geschäft eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten daraus Bargeld und Briefmarken in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

