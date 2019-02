Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchter schwerer Brandstiftung (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots)

Am 15.02.2019, kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 05:30 Uhr, in 17498 Mesekenhagen, Ortsteil Gristow, zu einer versuchten schweren Brandstiftung an einem Einfamilienhaus. Der oder die Täter versuchten dabei das Wohnhaus mit einem bisher unbekannten Gegenstand in Brand zu setzen. Das Feuer wurde jedoch rechtzeitig entdeckt und konnte gelöscht werden, ohne schwere Schäden zu verursachen. Personen kamen nicht zu Schaden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, Zeugen, die relevante Beobachtungen im Ort gemacht haben, sich über den Notruf 110, in Greifswald unter Tel. 03834-540224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell