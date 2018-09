POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) - Am 06.09.2018 gegen 16:40 Uhr kam es in Greifswald, Grimmer Straße, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auf Höhe des REWE-Marktes mussten ein 29-jähriger Fahrer eines PKW Mazda und ein 36-jähriger Fahrer eines PKW Chevrolet verkehrsbedingt halten. Der 59-jährige Fahrer eines PKW Volvo erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW Mazda auf. Der PKW Mazda wurde gegen den vor ihm stehenden PKW Chevrolet geschoben. Der 59-jährige Fahrer des PKW Volvo fuhr durch den Aufprall über die Mittelinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Durch den Auffahrunfall wurde der 29-jährige Fahrer leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 8.000,-EUR. Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

