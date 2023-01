POL-HRO: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Rastow (ots) - Das Gemeindehaus in Rastow im Kreis Ludwigslust-Parchim ist in der Nacht von Montag auf Dienstag beschmiert worden. Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstagvormittag bekannt. Dabei wurden durch bislang unbekannte Täter verfassungsfeindliche Symbole in schwarzer Sprühfarbe am Gemeindehaus angebracht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei wendet sich mit ...

