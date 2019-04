Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Handel mit Drogen im Lindengarten in 23970 Wismar

Wismar (ots)

Am 23.04.2019, gegen 17:55 Uhr, teilten zwei Jugendliche der Polizei mit, dass ihnen im Lindengarten in Wismar Drogen in Tablettenform zum Verkauf angeboten werden. Sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten zur Feststellung des Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe. Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen des 26 -jährigen Tatverdächtigen sowie in dessen persönlichen Umfeld führten nicht zum Auffinden von Drogen. Auch eine intensive Suche im Wismarer Lindengarten blieb ohne Erfolg, da vermutet werden musste, dass der Tatverdächtige die angebotenen Drogen bei Eintreffen der Polizei entsorgt hatte. Die Kriminalpolizei in Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen. Frank Goede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

