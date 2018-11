POL-HRO: Tödlicher Arbeitsunfall im Rostocker Überseehafen - Erstinfo

Rostock (ots) -

Am Donnerstag, 15. November, ist es gegen 09.40 Uhr im Seehafen Rostock zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 39 Jahre alter Mann ums Leben gekommen ist. Er und sein 34 Jahre alter Kollege waren für Wartungsarbeiten am Kühlturm eines Kraftwerks auf einer ca. 60 Meter hohen Arbeitsplattform eingesetzt, als plötzlich auf einer Seite der Gondel die Seile nachgaben. Während der 34-Jährige sich festhalten konnte, stürzte sein Kollege in die Tiefe. Er verstarb am Unglücksort. Der zweite Arbeiter konnte von der Höhenrettung in Sicherheit gebracht und ärztlich versorgt werden. Er wurde leicht verletzt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat dazu Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell