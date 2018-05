POL-HRO: Zeugenaufruf nach versuchtem sexuellen Übergriff auf 13-jähriges Mädchen in der Nähe von 23974 Krusenhagen bei Wismar

Wismar (ots) - Am Mittwoch, dem 02.05.2018 gegen 15:15 Uhr, war das 13-jährige Mädchen alleine an der Landstraße zwischen Krusenhagen und Hof Redentin unterwegs. Hier wurde sie von einem unbekannten Mann obszön angesprochen. In der weiteren Folge versuchte er das Mädchen in ein nahegelegenes Waldstück zu zerren. Die 13-Jährige konnte sich jedoch aus dem Griff des Mannes befreien und fußläufig in Richtung Hof Redentin flüchten. Der Mann verfolgte das Mädchen noch einige 100 Meter, ließ aber auf Höhe des dortigen Reiterhofes von der Verfolgung ab. Er verschwand in unbekannte Richtung. Das Mädchen wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zum tatverdächtigen Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- 60 bis 70 Jahre alt, - ca. 175 bis 185 cm groß, - kurze, graue Haare (volles Haar, ca. 6 - 12 mm lang), - schlanke Statur, - schmales Gesicht, - 3-Tage-Bart, - hellblaue Strickjacke , - dunkle, lange Hose.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telnr. 03841 203-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

