IM-MV: Landespolizei erhält 14 neue Fahrzeuge mit Heckladesystem Vorab-Information für Medienvertreter

Insgesamt 14 neue Funkstreifenwagen Mercedes Vito mit einem neuen Heckladesystem erhält die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch, 25. November 2020. Der Inspekteur der Polizei, Wilfried Kapischke, wird am Mittwoch ab 14 Uhr zwei Fahrzeuge exemplarisch an die Polizeiinspektion Wismar übergeben.

Die speziellen Einbauten sind für den täglichen Streifendienst und für die Nutzung als Halbgruppenfahrzeug konzipiert. Das System soll den Verkehrsgerätesatz und die weiteren Führungs- und Einsatzmittel ordnen und sicher transportieren. In diesem Jahr werden zunächst 100 Systeme in den Mercedes-Benz Vito s/b der Landespolizei M-V verbaut.

Die neuen Wagen werden in den Bereichen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg, an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V sowie im Bereich des Landeswasserschutzpolizeiamtes genutzt. Vertreter des Polizeipräsidiums Rostock sowie der Polizeiinspektion Wismar und des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) werden bei der Übergabe anwesend sein und für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehen.

Die Übergabe findet statt:

Am 25. November 2020, um 14 Uhr, im Polizeizentrum Schwerin, in der Graf-Yorck-Straße 6, in 19061 Schwerin.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um die Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten, wird eine vorherige Anmeldung erbeten. Bitte richten Sie diese per E-Mail oder telefonisch an Marie Boywitt (marie.boywitt@im.mv-regierung.de, 0385/588 2053).

