Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Profi-Cannabisplantage sichergestellt: LKA Niedersachsen nimmt fünf Tatverdächtige fest

Hannover/Schaumburg (ots)

Ein Hinweis führte die Ermittelnden des LKA Niedersachsen heute (6. Mai 2021) in den frühen Morgenstunden zu einer Profi Indoor Cannabisplantage im Landkreis Schaumburg. Durch Spezialeinsatzkräfte wurden insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 61 Jahren vorläufig festgenommen.

In einer ehemaligen Tennishalle konnten die Ermittelnden ca. 4000 Cannabis Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsgrößen bis zu 180 cm sicherstellen. Nach ersten Einschätzungen hätten die Pflanzen einen Ertrag von ca. 400 Kilogramm Marihuana mit einem Verkaufswert von 3,6 bis 4 Millionen Euro ergeben. Im Rahmen des Zugriffs konnten vier Tatverdächtige vor Ort und eine weitere tatverdächtige Person im Rahmen der Nachermittlungen festgenommen werden. Durch die Täter waren verschiedene Maßnahmen getroffen worden, damit der starke Geruch der Cannabispflanzen nicht nach außen dringt.

Die Professionalität der Täter zeigte sich nicht nur in der Dimension der 2.500 Quadratmeter großen Halle, sondern insbesondere an der eingesetzten Technik. Die Bewässerung, Stromversorgung sowie Be- und Entlüftung liefen in Teilen vollautomatisiert.

Die Beweissicherung wird aufgrund der vorgefundenen Dimensionen noch einige Tage in Anspruch nehmen. Aufgrund dessen macht das LKA zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben. Die Ermittelnden des LKA Niedersachsen wurden durch Spezialeinsatzkräfte, Kräfte der Polizeidirektionen Hannover und Göttingen sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachen unterstützt.

