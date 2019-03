Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: "Bachelor of Arts" an 163 angehende Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare verliehen

Oldenburg (ots)

In der Kongresshalle der Weser-Ems-Hallen in Oldenburg wurde heute im Rahmen einer Feierstunde den Studierenden des Bachelor-Studienjahrganges der Polizeiakademie Niedersachsen der Grad eines "Bachelor of Arts" verliehen.

Insgesamt feierten 163 Absolventinnen und Absolventen den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums. Dieses hatten sie erstmalig seit 2004 zum neuen Einstellungstermin am 1. April 2016 in Oldenburg mit insgesamt 182 Studierenden begonnen.

Vor rund 1.000 Gästen ernannte der Direktor der Polizeiakademie Carsten Rose die Anwärterinnen und Anwärter zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren. Zuvor wurden durch Rose noch drei Studierende, die anschließend im Rahmen von "Erasmus+" zwei Monate ihren Dienst in Norwegen, Finnland und Österreich versehen, zusammen mit den Jahrgangsbesten, mit besonders engagierten Studierenden und Studierenden mit der besten Bachelorarbeit direkt auf der Bühne ernannt.

Carsten Rose hieß die Absolventinnen und Absolventen, deren zahlreich erschienene Angehörige sowie die Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft und Polizei in seiner Begrüßungsrede herzlich willkommen. Rose stellte in seiner Rede gegenüber den Studierenden trefflich fest:"Sie haben sich für einen hervorragenden, aber auch herausfordernden Beruf entschieden." Weiter führte er an: "Es liegt im besonderen Interesse der Niedersächsischen Polizei, durch Offenheit, Dialogbereitschaft und Transparenz das Vertrauen in unser Handeln zu erhöhen und Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu erreichen. Das haben Sie bei uns verinnerlicht, bitte bewahren Sie sich diese so wichtigen Fähigkeiten."

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, äußerte sich in seiner Rede: "Die Anforderungen an den Polizeiberuf sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, etwa durch neue Phänomenbereiche und die fortschreitende Dynamik der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Gerade deshalb brauchen wir junge, motivierte und im Leben stehende Beamtinnen und Beamte, die dazu beitragen werden, dass sich die Polizei in Niedersachsen immer weiterentwickelt."

Stellvertretend für die Absolventinnen und Absolventen sprachen Elena Korn und Kai Dosdall. Sie stellten in ihrer Rede hervor: "Wir haben in den letzten Jahren gelernt, Gesetze richtig zu lesen und Rechtsnormen korrekt anzuwenden. Dadurch haben wir ein umfangreiches Rechtsverständnis entwickelt. Wir wissen, was erlaubt und nicht erlaubt ist. Dabei ist es wichtig, angemessen und verhältnismäßig zu reagieren und mit all dem erlernten Wissen in den bevorstehenden Einsätzen "richtig" zu handeln."

Im Rahmen des Festaktes ehrte Carsten Rose die jahrgangsbesten Absolventinnen und Absolventen und überreichte ihnen jeweils ein Präsent.

Musikalisch wurde die Veranstaltung durch das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Thomas Boger schwungvoll begleitet.

Die jungen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare werden zum 1. April in die verschiedenen Standorte der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei) versetzt.

Zeitgleich beginnen Anfang April 2019 rund 200 neue Polizeistudierende ihr dreijähriges Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen. Sie werden an den Studienorten Nienburg und Oldenburg studieren.

