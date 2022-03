Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: GPS-Geräte aus Bürocontainer und Traktor gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf einem Firmengelände am Weichenfeldweg in Kettenkamp zu einem Einbruch in einen Bürocontainer. Durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster des Containers verschafften sich die Täter Zugang und nahmen mehrere, zum Teil noch originalverpackte, GPS-Empfänger an sich. In die Lagerhalle des Betriebes wurde ebenfalls eingebrochen, jedoch kein Diebesgut mitgenommen.

Nur ca. einen Kilometer entfernt wurde am Kleinen Merschdamm, in der Nähe der Nortruper Straße, in selbiger Nacht ein komplettes GPS-System aus einem Ackerschlepper ausgebaut und ebenfalls entwendet. Die Zugmaschine befand sich frei zugänglich auf dem Hof des Landwirtschaftsbetriebes.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder Angaben zum Verbleib der GPS-Geräte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der 05439/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell