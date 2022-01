Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer an der Settruper Straße/Parkstraße

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag wurde die Polizei und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine 49-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Settruper Straße in Richtung Fürstenau unterwegs. Als sie beabsichtige nach rechts in die Parkstraße einzubiegen und sich langsam an die Kreuzung herantastete übersah sie den von links kommenden Fahrradfahrer, sodass es zur Kollision zwischen dem Suzuki und dem 46-Jährigen kam. Mehrere Ersthelfer eilten zur Unfallstelle. Der Fürstenauer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch die Einsatzkräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Fahrerin aus Fürstenau wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der Suzuki erlitt nur leichte Beschädigungen.

