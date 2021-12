Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Lechtingen: Einbruch in Einfamilienhaus in der Elfriede-Scholz-Straße

Osnabrück (ots)

Durch aufmerksame Nachbarn wurde die Polizei am Donnerstagmittag in die Elfriede-Scholz-Straße gerufen. Dort bemerkten die beiden Männer eine offenstehende Küchentür eines Nachbarhauses. Die eingesetzten Beamten stellten bei Begehung des Hauses fest, dass sich unbekannte Täter durch Gewaltanwendung an der Küchentür Zugang in das Haus verschafften. Im Inneren dursuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen, ob sie Diebesgut entwendeten ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch die zuvor geöffnete Tür flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Zeugen, die zwischen dem 2.Weihnachtsfeiertag, 08.00 Uhr und Donnerstagmittag 12.30 Uhr, Beobachtungen zu möglichen Tätern oder der Tat gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/ 915300.

