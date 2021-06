Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Illegale Müllablagerung

Hilter (ots)

In der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen kam es an der Bielefelder Straße zu einer unerlaubten Müllablagerung. Bauabfälle wie Glaswolle, Dachlatten, Verpackungsmaterial und zerbrochene Dachziegel wurden an einer Waldzufahrt abgelagert. Die betroffene Zufahrt befindet sich etwa 500 m vom Kreisverkehr Ebbendorfer Straße / Bielefelder Straße entfernt. Mit einer fachgerechten Entsorgung der Abfälle wurde derweil die Gemeinde Hilter beauftragt. Die Polizei sucht nach den Verursachern der Müllablagerung, wer Hinweise auf die Herkunft der Abfälle oder verdächtige Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

