Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

Dissen (ots)

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Osnabrücker Straße, unweit der Meller Straße, beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag einen Toyota Yaris und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Flüchtige stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 14.30 und 18.20 Uhr gegen den blauen Kleinwagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073 o. 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell