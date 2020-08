Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Motorroller gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 08.30 und 10 Uhr, stahlen Unbekannte in der Martinistraße einen Motorroller der Marke Piaggio. Das Kleinkraftrad, mit den amtlichen Kennzeichen OS-JI 12, war zwischen der Auguststraße und der Straße "Am Kirchenkamp" abgestellt worden, als es ins Visier der Diebe geriet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

