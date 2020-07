Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Einbruch in Jugendtreff

Hasbergen (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (19 Uhr) bis Mittwochmittag (13.30 Uhr) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Jugendtreffs an der Schulstraße ein. Die Einbrecher stahlen Unterhaltungselektronik und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05401/879500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell