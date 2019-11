Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Kleingartenlaube

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag wurde in die Gartenlaube eines Kleingartens an der Kokschen Straße eingebrochen. Unbekannter Täter öffnete dazu gewaltsam die Eingangstür des Schuppens und entwendete verschiedene Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Erreichbar ist die Polizei unter 0541 327-2115.

