Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Autofahrer gefährdet und beleidigt andere Verkehrsteilnehmer

Melle (ots)

Am Pfingstsonntag ereignete sich in Melle auf der Osnabrücker Straße im Bereich Westerhausen/ Oldendorf (in Fahrtrichtung Buer) gegen 15.04 Uhr eine Straßenverkehrsgefährdung. Zudem wurde ein Motorradfahrer durch den beteiligten Autofahrer beleidigt.

Der Autofahrer (schwarzer Toyota RAV 4) versuchte auf der Strecke einen Motorradfahrer zu überholen, drängte ihn nach rechts ab und es kam zur Berührung zwischen den Fahrzeugen. Im anschließenden Gespräch wurde der Motorradfahrer durch den PKW-Fahrer beleidigt. Ein weiteres unbeteiligtes Auto wurde ebenfalls durch den RAV 4 Fahrer überholt und der Fahrer wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Der Halter des schwarzen Toyota RAV 4 ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Verkehrsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Es könnte durchaus sein, dass er auf der Strecke in Richtung Buer auch anderen Verkehrsteilnehmern unangenehm auffiel.

Weitere Zeugen könnten für die Polizei in dieser Ermittlungssache hilfreich sein. Anrufe werden unter 05422 920600 bei der Polizei in Melle entgegengenommen.

