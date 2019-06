Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Felgen und Reifen gestohlen

Bad Iburg (ots)

Ein Mercedes AMG war das Ziel von Dieben in der Nacht zu Dienstag, gegen 01.30 Uhr. In Sentrup, in der Niedersachsenstraße, entwendeten unbekannte Täter von einem Mercedes AMG die vier Felgen samt Reifen. Dazu gelangten sie auf das Betriebsgelände, bockten das Fahrzeug auf und stahlen die Räder. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401 879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell