Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in spanisches Restaurant

Osnabrück (ots)

Das spanische Restaurant am August-Bebel-Platz war in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Tür im rückwärten Gebäudebereich auf, drangen in die Räumlichkeiten ein und schauten sich dort nach Wertgegenständen um. Offenbar fanden die Kriminellen dabei aber nichts für sie Interessantes, denn sie machten sich ohne Beute aus dem Staub. Wer in der Sache Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte an die Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

