POL-OS: Bersenbrück: Unbekannte heben Gullydeckel aus

Bersenbrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in der Priggenhagener Straße einen und in der Franz-Hecker-Straße drei Gullydeckel ausgehoben. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise auf die Verursacher und um Meldungen von Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Taten gefährdet wurden. Telefon: 05439/9690.

