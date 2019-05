Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teure E-Bike in der Krahnstraße gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Freitag ist in der Innenstadt ein teures E-Bike gestohlen worden. Das grün/schwarze "Haibike Sduro Trekking 7.5" stand verschlossen vor einem Bekleidungsgeschäft an der Ecke zur Dielingerstraße und wurde vom Täter in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21.10 Uhr mitgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

