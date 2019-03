Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pkw bei versuchtem Aufbruch beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Knollstraße versuchten Unbekannte am Donnerstag einen grauen Opel Corsa aufzubrechen. Die Täter machen sich zwischen 07.30 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Schulzentrums an dem Auto zu schaffen, scheiterten und beschädigten den Lack des Pkw. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell