Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Transporter gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße Nasse Heide geriet in der Nacht zu Donnerstag ein weißer Mercedes Sprinter ins Visier unbekannter Diebe. Die Täter stahlen den Transporter zwischen 21.30 Uhr (Mittwoch) und 06 Uhr (Donnerstag) und nutzen das Fahrzeug möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen ST-CK 5816. An dem Sprinter befindet sich zudem eine markante Firmen-Aufschrift. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Sprinters erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

