Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Frontscheinwerfer gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Elfriede-Scholz-Straße machten sich Unbekannte zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 07.35 Uhr, an einem schwarzen Daimler zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten an dem SUV eine Scheibe, entriegelten die Motorhaube und entwendeten beide Frontscheinwerfer. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

