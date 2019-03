Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - "Parkplatzrempler"

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mönkedieckstraße ereignete sich am Donnerstagmorgen eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines hellblauen VW Golf stellte ihr Auto gegen 10.15 Uhr unbeschädigt dort ab. Als sie eine halbe Stunde später zurückkehrte, musste sie an der rechten, hinteren Seite ihres Kompaktvans eine Beschädigung feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden von ca. 2500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Polizei zu melden.

