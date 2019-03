Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Quakenbrück (ots)

In der Straße St. Antoni Esch machten sich Unbekannte zwischen Freitagabend (18.15 Uhr) und Samstagmorgen (08.30 Uhr) an einem weißen VW Transporter zu schaffen. Sie schlugen die Heckscheibe ein und stahlen diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/90330.

