Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Radfahrerin nach Vorfahrtsverletzung schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Am Dienstag, gegen 16.00 Uhr, fuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der Niedersachsenstraße in Richtung Kanal. In Höhe der Schulallee erfasste sie mit ihrem Pkw eine 31-jährige Radfahrerin, die auf dem Geh-/Radweg in Richtung Ortsausgang fuhr. Dabei fiel die Radfahrerin auf die Motorhaube und wurde durch die Luft geschleudert. Die 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

