Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Auto an der Menslager Straße aufgebrochen

Quakenbrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen grauen Ford Kombi an der Menslager Straße aufgebrochen. Von dem Fahrzeug nahmen sie Scheibenwischer, Rückspiegel und Sonnenbrille mit. Die Tatzeit lässt sich zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr eingrenzen. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Bersenbrück, 05439 9690.

