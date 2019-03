Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Audi an den Dorfplätzen aufgebrochen

Bad Essen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in Harpenfeld, An den Dorfplätzen, einen grauen Audi Q5 geöffnet und aus dem Auto eine Kamera und eine Brieftasche entwendet. Das Fahrzeug war unter einem Carport neben dem Haus abgestellt. Teile aus der Brieftasche konnten Zeugen in der Nähe des Dorfplatzes auffinden. Hinweise zu verdächtigen Personen in der Siedlung An den Dorfplätzen nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471 9710 entgegen.

