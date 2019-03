Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Hochwertiges E-Bike vom Grundstück gestohlen

Quakenbrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an der Straße Am Haseufer in Quakenbrück ein E-Bike gestohlen. Das hochwertige schwarze Fahrrad der Marke Gazelle, Modell Arroyo C7 befand sich abgeschlossen auf dem Grundstück. Hinweise auf den Diebstahl und den Verbleib des gestohlenen E-Bikes bitte an die Quakenbrücker Polizei. Telefon: 05431 90330.

