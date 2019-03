Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: BMW wurde aufgebrochen

Hasbergen (ots)

In der Nacht zu Montag schlugen Autoaufbrecher im Johanna-Kirchner-Weg zu. Die Unbekannten zerstörten eine Seitenscheibe eines geparkten grauen BMW der Dreierreihe, gelangten so in den Innenraum und bauten schließlich das Multifunktionslenkrad aus. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Johanna-Kirchner-Weges bemerkt hat, wendet sich bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

