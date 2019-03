Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Werkzeug und Kaninchen aus Gartenlaube gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag wurde in der Gartenkolonie am Haster Weg eine Gartenlaube aufgebrochen. Neben diversem Werkzeug hat der Täter auch ein braunes Kaninchen aus der Laube mitgenommen. Hinweise auf den Täter liegen bisher noch nicht vor. Wer zu der Zeit in der Gartenkolonie Auffälligkeiten festgestellt hat und Hinweise auf den Verbleib des Kaninchens geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

