Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Automatenaufbruch

Osnabrück (ots)

Der Kassenautomat an einem Parkplatz in der Schillerstraße war das Ziel von Dieben in der Nacht zu Montag. Gegen 03.18 Uhr brachen unbekannte Täter den Kassenautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541, 327 2215 oder 0541 327 3203.

