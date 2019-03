Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum/Fürstenau - Diebe haben es auf Werkzeuge abgesehen

Ankum/ Fürstenau (ots)

In der Nacht zu Freitag waren Diebe in Ankum und Fürstenau unterwegs; mit der Zielrichtung, Werkzeuge aus Fahrzeugen zu stehlen. In Ankum öffneten sie in der Straße Am Kattenboll einen Citroen Jumper und stahlen hochwertiges Elektrowerkzeug. In Fürstenau, von einem Hof in der Von-der-Haar-Straße, entwendeten Unbekannte aus einem dort abgestellten Firmen-Transporter, diverse Werkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Diebstählen unter 05439 9690.

