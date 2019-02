Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück -Unfallflucht in der Hansastraße/ B68

Osnabrück (ots)

Ein schwarzer Kia Sorento, der in der Hansastraße auf dem Parkplatz eines Baumarktes (1. Reihe vor dem Haupteingang, rechts) abgestellt war, wurde am Montag, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, von einem unbekannten Auto angefahren. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher werden unter 0541 327 2315 von der Polizei in Osnabrück entgegengenommen.

