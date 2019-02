Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbrecher in Holzhausen nehmen Schmuck mit

Georgsmarienhütte (ots)

Im Wendehammer des Dütefelds in Holzhausen waren Einbrecher am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr aktiv. Sie gelangten durch den Garten an die Terrassentür eines Wohnhauses, die sie dann aufhebelten, um in das Gebäude zu gelangen. Im Obergeschoß durchsuchten sie Räume, Schränke und Schubladen und nahmen Schmuck mit. Die Polizei ist an Hinweisen zu diesem Einbruch interessiert. Anrufe werden unter 05401 879500 entgegen genommen.

