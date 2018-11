POL-OS: Bersenbrück - Pedelec gestohlen

Bersenbrück (ots) - In der Lindenstraße, in Höhe Hausnr. 33, wurde am Montag, zwischen 17.10 Uhr und 17.18 Uhr ein weißes Pedelec der Marke VICTORIA entwendet. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des hochwertigen Fahrrades und dessen Verbleib. Anrufe werden unter 05439 9690 entgegen genommen.

