POL-OS: Osnabrück - Erfolg der Autobahnpolizei

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend nahmen die Beamten der Autobahnpolizei einen 43-Jährigen aus Herford und einen 31-Jährigen aus Bad Salzuflen fest, die mit ca. 829 gr. Amphetaminen auf der A30 unterwegs waren. Die beiden Männer waren gegen 22.10 Uhr mit einem Peugeot 207 auf der A 30 in Richtung Hannover unterwegs, als sie in Höhe der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste von einer Streife der Autobahnpolizei kontrolliert wurden. Während der Routinekontrolle erklärte der 43-jährige Fahrer, dass man auf dem Weg nach Hause sei. Die Beamten überprüften Fahrer und Auto und fanden im Handschuhfach eine Tasche mit ca. 829 gr Amphetaminen. Diese Drogen haben einen Straßenverkaufswert von rund 5000 Euro. Durch die Beamten wurden Durchsuchungen der Wohnungen in Bad Salzuflen und Herford veranlasst, was wiederum auch dort zum Auffinden von Betäubungsmitteln führte. Ein weiteres Ermittlungsverfahren richtet sich gegen den 43-Jährigen wegen des Autofahrens unter Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell