POL-OS: Bersenbrück: Einbruch in Kiosk

Bersenbrück (ots) - Der Kiosk in der Lindenstraße erhielt in der Nacht zu Samstag ungebetenen Besuch. Ein Unbekannter zerstörte vermutlich gegen 03.25 Uhr mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstür und stieg in den Kiosk ein. Dort nahm der Täter diverse Zigarettenschachteln und Tabakdosen an sich und lief davon. Wem in den frühen Morgenstunden eine verdächtige Person in dem betreffenden Bereich aufgefallen ist, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

