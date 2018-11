POL-OS: Bad Iburg: Unfallflucht im Robertskamp

Bad Iburg (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Samstag im Robertskamp (Nähe Eichholzweg) mit seinem Fahrzeug den Zaun einer Grundstückseinfahrt beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Die Polizei hat am Unfallort Teile aus der Frontschürze eines VW Golf 5 gefunden. Wer Hinweise auf den Verursacher oder dessen beschädigtes Auto geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Georgsmarienhütte in Verbindung. Telefon: 05401-879500.

