POL-OS: Bad Laer - Grauer Daimler beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Bad Laer (ots) - An der Warendorfer Straße kam es am Dienstagnachmittag, zwischen 14 und 17.10 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte einen grauen Daimler, der in Höhe einer dortigen Fahrschule auf einem Parkstreifen stand. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dissen entgegen, Telefon 05421/921390.

