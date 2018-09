POL-OS: Osanbrück: Diebstahl eines Transporters misslang

Osnabrück (ots) - Unbekannte wollten in der Nacht zu Dienstag in der Oberen Martinistraße offenbar einen auf dem Parkstreifen abgestellten weißen Mercedes Sprinter entwenden. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum, entriegelten die Motorhaube und machten sich an der Fahrzeugbatterie zu schaffen. Vermutlich wurden sie dabei gestört und ließen von der weiteren Tatausführung ab. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541-3273203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell