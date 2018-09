POL-OS: Osnabrück: Werkzeugdiebstahl in der Innenstadt

Osnabrück (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag-und Dienstagnachmittag in ein Gebäude an der Johannisfreiheit/Ecke Am Pottgraben ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des derzeit in der Kernsanierung befindlichen Gebäudes und nahmen aus einem als Lager genutzen Raum diverse elektrische Werkzeuge mit. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3273203.

