POL-OS: Melle: Einbruch während der Geschäftszeit

Melle (ots) - Ein dreister Einbrecher ist am Montag während der Geschäftszeit unbemerkt in den Vodafone-Shop an der Mühlenstraße eingestiegen. Der Täter öffnete zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam ein Fenster zum Büroraum, durchsuchte eine dort abgelegte Handtasche und nahm die darin befindliche Geldbörse mit. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell