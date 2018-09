POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Berliner Platz

Osnabrück (ots) - Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Montagabend im Bereich des Berliner Platzes zugetragen hat. Ein dunkelblauer VW Kombi mit Osnabrücker Kennzeichen war gegen 19.25 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Wittekindstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz nach dem Berliner Platz wechselte der Fahrer/die Fahrerin plötzlich völlig unvermittelt und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf die linke Fahrspur. Der Fahrer eines dort befindlichen roten Mercedes Cabrio musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Kombi zu vermeiden. Dabei geriet das Auto auf die Verkehrsinsel und für den Fahrer für kurze Zeit außer Kontrolle. Der Osnabrücker konnte sein beschädigtes Cabrio aber schließlich wieder auf die Straße lenken und dort zum Stehen bringen. Der Unfallverursacher hielt nach dem Vorfall nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Bohmter Straße fort. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541-3272215.

