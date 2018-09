POL-OS: Osnabrück: Leergutdiebstahl in Sutthausen

Osnabrück (ots) - Am Wochenende haben Unbekannte aus dem Leergutlager eines Getränkemarktes an der Eduard-Pestel-Straße eine größere Menge an Pfandflaschen gestohlen. Die Täter gelangten am Samstag zwischen 13 und 24 Uhr auf noch ungeklärte Weise in das Lager und erbeuteten dort knapp 1830 PET-Flaschen (jeweils 0,33 Liter) der Marke Red Bull. Wie die Täter die große Menge Diebesgut abtransportiert haben, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0541-3273203 um Hinweise in der Sache.

