Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Samstag, 31.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++versuchter Raub++Fahren unter alkoholischer Beeinflussung++Verkehrsunfallflucht++

Leer - versuchter Raub

Am 30.12.2022, 10:55 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub in Leer. Ein 47-jähriger aus Bunde schlug einem 45-jährigem Leeraner mehrfach gegen den Körper und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Das Opfer wehrte sich mittels Tierabwehrspray gegen den Angreifer und konnte sich somit der Situation entziehen.

Weener - Fahren unter alkoholischer Beeinflussung

Am 30.12.2022, gegen 20:35 Uhr, befuhr eine 46-jährige aus Weener mit ihrem Pkw die Kirchhofstraße in Schlangenlinien. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test bestätigte eine alkoholische Beeinflussung von 2,44 Promille. Woraufhin bei der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Emden - Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 30.12.2022, in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, in der Althusiusstraße in Emden. Hier wurde ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug, der Marke Mazda, einer 41-jährigen Halterin beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, mögen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung setzen.

